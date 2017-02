Distrito Federal recebe reforço de 30 mil doses contra febre amarela

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal recebeu o reforço de mais 30 mil doses da vacina contra febre amarela. Com a nova remessa, só no mês de janeiro, vieram cerca de 80 mil injeções para recompor os estoques e garantir que o vírus da doença não circule na capital federal. Até 27 de janeiro foram feitas 33.523 aplicações.

Em situação de normalidade, o DF recebe de 20 mil a 25 mil doses por mês. “Solicitamos esse reforço ao Ministério da Saúde porque a procura pela imunização aumentou bastante. Estamos nos antecipando para que não falte”, explicou o subsecretário de Vigilância à Saúde, Tiago Coelho.

Leia mais: Brasilienses lotam postos em busca da vacina contra a febre amarela

A situação continua controlada em Brasília, que tem ampla cobertura vacinal, segundo o subsecretário. Desde 2008, ninguém se infectou no DF. O único óbito, registrado recentemente, foi o de um homem de 40 anos, que já veio infectado de Januária (MG) em 16 de janeiro e morreu dois dias depois.

A orientação do governo é que a população receba duas aplicações ao longo da vida. Crianças devem tomar uma dose aos 9 meses e um reforço aos quatro anos de idade. Para os adultos, é recomendada uma injeção de reforço dez anos após a primeira. A repetição desnecessária de aplicações pode prejudicar o organismo.

Gestantes, mulheres que amamentam crianças de até seis meses, pessoas com imunossupressão e aquelas com mais de 60 anos só devem se vacinar mediante avaliação médica criteriosa. Em caso de dúvida, o cidadão pode ser orientado por um profissional de saúde nas salas de vacina espalhadas no DF.

Sintomas da febre amarela e evolução da doença

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de curta duração e gravidade variável, causada por um arbovírus transmitido por artrópodes. As taxas de letalidade da doença variam de 5% a 50%.

O quadro clínico típico da doença tem evolução bifásica, com o início da febre elevada. Observam-se pulso lento em relação à temperatura (sinal de Faget), calafrios, cefaleia, mialgia, prostração, náuseas e vômitos, que duram cerca de três dias.

O caso pode evoluir para a cura ou para a forma grave (período de intoxicação), caracterizada pelo retorno da febre e diarreia. Nessa fase há o reaparecimento de vômitos, com aspecto de borra de café, além de icterícia, instalação de insuficiência hepática e renal, podendo também haver manifestações hemorrágicas.