Distritais derrubam aumento das passagens dos ônibus e do metrô no DF

Por 18 votos a favor e seis ausências, os deputados distritais derrubaram há pouco o aumento das tarifas de ônibus no DF, reajustadas no dia 30 de dezembro do ano passado. Como ainda não houve a publicação do Diário Oficial da Câmara Legislativa desta quinta-feira (12), é provável que a edição contemple o decreto legislativo.

Para que as tarifas voltem ao valor anterior, o decreto legislativo também precisa ser publicado no Diário Oficial do DF. O prazo máximo para que isso ocorra é de 15 dias, mas a expectativa é que isso ocorra no máximo até segunda-feira (16).

Na quarta-feira (11), o governador Rodrigo Rollemberg disse que a Câmara Legislativa tinha autonomia para decidir sobre o veto ao aumento. “Depois disso, vamos tomar nossa decisão”, disse, ao deixar claro que deve recorrer à Justiça para manter o reajuste que elevou as tarifas para até R$ 5.