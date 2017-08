Diretor do Hospital de Base pede demissão em meio à transição para instituto

O diretor do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), Júlio César Ferreira Júnior, pediu demissão do cargo em meio à transição da unidade para instituto. A exoneração de Júlio, que é endocrinologista, foi publicada no Diário Oficial do DF dessa terça-feira (15).

Na mesma publicação, o governador Rodrigo Rollemberg nomeia interinamente ao cargo de diretor, Ismael Alexandrino Junior, atualmente secretário-adjunto de Gestão em Saúde. No último dia 21, começou o prazo para que servidores do Base escolham se querem continuar no Base ou se irão para outros locais da Secretaria de Saúde. A decisão deve ser tomada dentro de 45 dias.

No dia 3 de julho, Rollemberg sancionou, sem vetos, a lei que transforma o Hospital de Base em instituto. O objetivo do Buriti é criar um serviço autônomo, uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública. A unidade será gerida por conselho de nove membros presidido pelo secretário de Saúde, sendo integralmente pública.

De acordo com o projeto do governo, o instituto contratará funcionários em regime celetista, mantendo os servidores atuais caso desejem, com a garantia da manutenção dos respectivos direitos. A unidade poderá fazer compras e contratos em condições, teoricamente, mais flexíveis e ágeis em comparação com as regras impostas para os hospitais da rede.

A criação do estatuto e a nomeação do conselho gestor serão processos que tomarão certo tempo, já que envolvem prazos. Os manuais de contratação e compra e a consulta aos servidores efetivos que hoje já atuam na unidade serão as etapas que antecedem a celebração do contrato de gestão, que, pela proposta original, deverá durar 20 anos, pelo menos.