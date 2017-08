Dia dos Pais: JBr. seleciona dicas de presente e lugares para comemorar a data especial

Tweet no Twitter

Segundo domingo de agosto é sempre dedicado a celebrar o Dia dos Pais. E para comemorar a data o JBr. selecionou opções de presente que vão de R$50 a R$ 150 para quem ainda não comprou o agrado. Tem também sugestão de lugares para comemorar a data especial. São dicas para todos os gostos. Tem até opção para quem deseja “fugir” das longas filas que se formam no dia especial. Afinal, o que importa é estar na presença de quem se ama.

Hora de comprar o presente

Na rede Extra é possível encontrar opções para o vestuário. Tem camisa polo (R$ 49,90), camisa jeans (R$ 79,90), calça jeans (R$ 59,90) e sapatênis (R$ 79,90). Há opções de camisetas diversas com com preços reduzidos. Até domingo, a rede terá ofertas em diversas categorias.

Para quem curte uma cerveja artesanal, a The Drink Shop montou kits especiais para agradar o cliente e deixar satisfeito o homenageado da data. Os preços são bem variados. A dica é o Kit Cervejas Rauchbier, composto por três cervejas defumadas e um copo no valor de R$135.

Alimentação

No restaurante Abbraccio Cucina Italiana, a sugestão são os Piatti di Famiglia. Porções de massas, carnes, frangos e frutos do mar em receitas tradicionais apresentadas com um toque moderno. Nos dias 12 e 13 de agosto, todos os pais que comemorarem nos restaurantes da Rede ganharão um porta copo customizado. A promoção é válida enquanto durarem os estoques.

O restaurante Brace Carnes – Cortes Especiais, traz para o final de semana do dia dos pais uma porção especial de Costela Assada na Parrilla (R$129). O prato ainda traz como acompanhamento arroz com brócolis, vinagrete e farofa de ovos e serve de 2 a 3 pessoas. O local oferece três ambientes: o salão principal, o superior – que pode ser fechado para eventos, e a varanda.

No Casero Restaurante & Bistrô o pai que almoçar no dia 13 de agosto terá direito a um chopp ou uma sobremesa da casa (Pudim ou Doce de Leite). A casa oferece um cardápio variado, que vai de frutos do mar às carnes. A sugestão é a tradicional Picanha Grelhada (R$ 39,90), que vem acompanhada de arroz, farofa e mandioca. A refeição serve uma pessoa.



No restaurante Empório Árabe haverá apresentação de danças típicas das 12h30 às 14h, no domingo (13/8). A sugestão da casa é O Carré ao Funghi (carré de cordeiro ao extrato de funghi, couscous marroquino com macadâmia e cardamomo). O prato custa R$ 59,90 e serve uma pessoa. Outra opção é pedir os pratos para a família, que servem 4 ou 6 pessoas. O couvert artístico será de R$ 7,00.

Já o restaurante Miwa Donburi apostou na comodidade e conforto. Quem não quer enfrentar filas e nem ir para a cozinha no dia dos pais pode apostar no delivery. A dica é pedir Os Bentos, espécie de marmita japonesa no valor de R$ 40. As encomendas podem ser feitas até sábado ao meio dia, por telefone ou whatsapp.

Serviço

Restaurante Abbraccio

Endereço: Shopping Iguatemi e Parkshopping

Informações: (61) 3468-4854 | (61) 3361-0674

Brace Carnes Especiais

Endereço: SCLS 404, bloco A, loja 33

Horário de funcionamento: Sábado, das 9h a 0h / Domingo, das 9h às 22h

Informações: (61)3323-7414

Casero Restaurante & Bistrô

Endereço: Park Style Mall & Residence R. 25 sul, 30 – Águas Claras.

Horário de funcionamento: 11:30 às 15:30

Informações e Reservas: (61) 3578-3939 |(61) 3578-3940 | (61) 9 81576207

Empório Árabe Restaurante

Endereço: Avenida Castanheiras, Lote 1060, Loja 24, Ed. Vila Mall – Águas Claras –

Horário de funcionamento: Diariamente, das 10h à 0h.

Informações: (61) 3436-0063.

Miwa Donburi

Endreço: Setor Bancário Sul, quadra 2, loja 1 – Ed. João Carlos Saad

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 11h às 15h

Delivery – Horário de funcionamento: todos os dias, das 11h às 22h

Informações: (61) 3321-0860 ou 9 9427-5001 (whatsapp)