Dia de Finados: Taguatinga e Brazlândia terão intervenções no trânsito

Em razão do Dia de Finados, nesta quinta-feira (2), o Departamento de Trânsito (Detran-DF) fará algumas intervenções nas vias próximas aos cemitérios de Taguatinga e Brazlândia. A fim de garantir fluidez ao trânsito e segurança aos visitantes, os agentes farão o controle do tráfego, fiscalizarão as irregularidades de trânsito, principalmente as relacionadas com estacionamento em local proibido, e auxiliarão na travessia de pedestres.

Em Taguatinga, o estacionamento em frente ao cemitério funcionará também como área de embarque e desembarque, com fluxo em sentido único para facilitar a fluidez. O acesso à área interna do cemitério será controlado pelos funcionários identificados na entrada principal.

O cemitério de Brazlândia não possui estacionamento interno, por isso, os condutores devem estacionar em local apropriado para não prejudicar a circulação de veículos e pedestres. O acesso à área interna do cemitério será restrito às viaturas e aos portadores de mobilidade reduzida. O Detran implantará sinalização ao longo da pista de acesso para coibir irregularidades de estacionamento, pois às margens da via ficarão as barracas de ambulantes.

O Detran orienta aos condutores que redobrem a atenção nas proximidades dos cemitérios e aos pedestres, que façam a travessia somente nos locais controlados pelos agentes de trânsito.

O Detran empregará o efetivo de 28 servidores em 12 viaturas, um guincho e uma empilhadeira durante todo o dia.