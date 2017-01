DF tem aumento no número de latrocínios e roubos a residência neste início de ano

Apenas nos 12 primeiros dias deste ano, casos de latrocínio – roubo seguido de morte – e roubos a residência tiveram aumento em relação ao mesmo período de 2016. Foram registradas quatro ocorrências relacionadas a latrocínio no Distrito Federal, três a mais em comparação ao ano passado. Já os crimes de roubos a residência foram 29, cinco a mais. Os dados constam do balanço da Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social (SSP), na tarde desta sexta-feira (13).

Apesar dos resultados, a secretária de Segurança Pública, Márcia Alencar, defende que os números não devem ser vistos de forma isolada. “Temos que olhar que todos os outros crimes têm diminuído em relação a esses”. A secretária informou que em dezembro de 2016 foram registrados 48 homicídios, que segundo ela trata-se do menor número desde 2006, na comparação com o mesmo mês nos últimos anos. No início deste ano, foram dez assassinatos a menos que o mesmo período do ano passado.

De acordo com os dados apresentados pela secretaria, neste início de ano também diminuíram casos de lesão corporal seguida de morte, que teve um caso a menos; roubo a pedestre, 73 a menos; roubo de veículo, 33 a menos; roubo a transporte coletivo, 17 a menos; roubo em comércio, 51 a menos; e furto em veículo, cinco a menos.

Latrocínios ocorrem quando vítima reage

A secretária disse acreditar ser importante que, aliado às ações policiais, a população se previna contra os chamados crimes de oportunidade e não reaja aos bandidos. “É preciso atenção ao caminhar falando ao celular, com o fone no ouvido, de cabeça baixa”, pontuou. De acordo com Márcia, os latrocínios ocorrem, na maior parte das vezes, quando a vítima reage ao roubo.