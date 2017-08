DF ganha ambulatório voltado para o público Trans

Uma unidade composta por uma equipe multiprofissional para promover o atendimento à População Trans (travestis, homens e mulheres transexuais) do Distrito Federal. Esse é o objetivo do Ambulatório Trans, que será inaugurado nesta segunda (14), no Hospital Dia localizado na 508/509 Sul.

O ambulatório pretende iniciar o atendimento no dia 22 desse mês. Inicialmente, serão oferecidos serviços de Endocrinologia, Assistência Social, Psiquiatria e Psicologia.Entre as atividades propostas estão também a formação de um núcleo composto por Poder Público e sociedade civil para discutir assuntos relacionados ao tema e ainda, uma programação cultural com temática alusiva às pessoas trans e identificação do ambulatório.

Essa será a segunda unidade voltada para o público no DF. A primeira, já em funcionamento, fica no Hospital Universitário de Brasília (HUB), da Universidade de Brasília e busca dar suporte às pessoas transgêneras no âmbito médico-psicológico.

Serviço

Inauguração do Ambulatório Trans do DF

Data: 14 de agosto de 2017

Hora: 14h30

Local: Hospital Dia – 508/509 Sul