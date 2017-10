DF deve registrar chuvas a partir deste fim de semana

Após dias de calor intenso, o Distrito Federal deve registrar chuvas isoladas a neste fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão, inclusive, é de os registros já aconteçam nesta sexta-feira (20).

Neste sábado (21), a temperatura máxima prevista é de 32ºC e mínima de 17ºC. Durante todo o fim de semana, a umidade do ar deve variar entre 75% e 20%. O céu ficará parcialmente nublado e com possibilidade de chuva isolada.

Na última quarta (18), a Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil informou que, devido à elevação dos índices da umidade relativa do ar nos últimos dois dias, suspendeu o estado de emergência declarado por causa da seca. As taxas mínimas estiveram acima dos 12%, índice que caracteriza o estado de emergência. Porém, como os índices ainda estão abaixo de 20%, o DF fica no estado de alerta.

Crise hídrica

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai entregar, na próxima segunda-feira (23), o Plano de Racionamento para a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa), que inclui a ampliação do período de rodízio de fornecimento de água de 24 para 48 horas semanais. Ainda hoje, a Adasa publicou uma portaria que autorizava, mediante apresentação prévia do plano, a Caesb a dobrar as horas de racionamento. Porém, a medida só poderá entrar em vigor após ser aprovada pela Agência.