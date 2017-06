Dezenove aves silvestres são apreendidas pela Polícia Militar Ambiental

Dezenove aves silvestres foram apreendidas no Park Way e Núcleo Bandeirante nesta quinta-feira (8). A ação foi realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) após denúncias de criação e cativeiro dos animais. Três pessoas acabaram detidas.

Com as informações, uma equipe se dirigiu até uma casa, na quadra 23 do Park Way, onde foram encontradas quatro aves sem a devida autorização. Logo em seguida, os policiais seguiram para duas chácaras no Núcleo Rural Vargem Bonita, no Núcleo Bandeirante, e encontraram 12 aves em uma e três em outra.

Publicidade

Entre as aves apreendidas estavam oito trinca ferro, três azulão, dois papa-capim, um pássaro preto, um bigodinho, um caboclinho, um canário, um sabiá laranjeira e um papagaio verdadeiro.

De acordo com a Polícia Militar, os animais apreendidos foram encaminhados ao Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente (Dema), assim como os responsáveis, que foram autuados por crimes contra a fauna.