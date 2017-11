Detran flagra veículo com mais de R$ 25 mil em débitos

Agentes do Detran abordaram um veículo com mais de R$ 25 mil em débitos, na noite dessa terça-feira (7), no Sol Nascente, em Ceilândia. De acordo com o órgão, do total, R$ 20.937 eram referentes a multas de trânsito. No registro do veículo ainda constam 27 notificações de infrações que poderão ser convertidas em multas. O automóvel, um VW Gol 2009, foi removido ao depósito e será restituído ao proprietário após a quitação de todos os débitos.

Operação Hércules

Publicidade

O Detran e a Polícia Militar, durante operação realizada nessa segunda-feira (6), em Ceilândia, autuaram cinco condutores inabilitados, um com a CNH vencida há mais de 30 dias e 13 por infrações diversas. As equipes recolheram nove veículos ao depósito. A operação Hércules é uma ação integrada de segurança pública e contou com sete viaturas, quatro motocicletas e dois guinchos do Detran e uma viatura do 10° Batalhão de Polícia Militar.