Detran faz primeiro leilão de veículos do ano em 27 de janeiro

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará, na sexta-feira (27), o primeiro leilão de veículos de 2017. Ao todo são 1.249 bens a serem vendidos. Eles estarão disponíveis para visitação em três locais de fácil acesso, de 23 a 26 de janeiro, das 8h30 às 17h30.

O leilão ocorrerá a partir das 9 horas, no Ginásio de Esportes de Sobradinho, na Quadra 2, Área Especial 1 a 5, próximo ao Terminal Rodoviário. Os lotes são compostos de veículos classificados como conservados (aptos à circulação) e sucatas aproveitáveis com motor inservível (suprimido).

Do lote 300 ao de número 748 estão os conservados, prontos para circular, que serão entregues ao arrematante livres de quaisquer ônus até a data da venda. Do lote 1 ao 128, constam os da categoria de sucatas aproveitáveis ou com motor suprimido.

Entre as opções para interessados em veículos habilitados a circular estão em boas condições um Chrysler PT Cruiser preto, com lance inicial de R$ 2 mil, além de um Chevrolet Classic LS bege (R$ 900), um Voyage branco (R$ 1,5 mil) e um Citroen Xsara prata (R$ 1 mil).

Para os adeptos das duas rodas, estão na lista uma moto Honda CG 150 Titan vermelha (R$ 900) e uma Kasinski Comet 250R preta (R$ 900).

Locais para visitação dos veículos a serem leiloados

De 23 a 26 de janeiro

Das 8h30 às 17h30

No pátio da Polícia Rodoviária Federal da BR-040 (Posto Alfa – Santa Maria)

No pátio da Copol Leste, no SGA Área Especial 11, Lote 11, Sobradinho (altura do km 8 da BR-020)

No pátio do DVA I, na SGAN 906, Bloco T (próximo ao Autódromo Internacional de Brasília)

Informações pelos telefones: (061) 4103-2771, 98451-6506 e 98404-5097