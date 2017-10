Detran-DF vai leiloar 563 veículos em novembro

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) vai leiloar 563 veículos no dia 13 de novembro. O evento ocorre a partir das 9 horas, no Ginásio de Esportes de Sobradinho. O aviso da venda foi publicado nessa quinta-feira (26) no Diário Oficial do Distrito Federal.

Para quem tiver interessado em adquirir os automóveis, a visita ocorre nos dias 6 a 10, das 8h30 às 17h30,no pátio da Polícia Rodoviária Federal, na BR-040.

Dos veículos, cerca de 400 são sucatas usadas. O restante foi avaliado pelo departamento como automóveis conservados e em condições para voltar as ruas. Os lances iniciais variam de R$ 300 a R$ 5 mil. Não haverá ônus de multa ou de licenciamento irregular para o comprador. Quem arrematar deverá pagar à vista.

Visitação aos veículos

Data: De 6 a 10 de novembro

Hora: Das 8h30 às 17h30

Local: No Pátio da Polícia Rodoviária Federal da BR-040 (Posto Alfa – Santa Maria)

Informações: (061) 4103-2771, (061) 98451-6506 e (061) 98404-5097

Leilão do Detran-DF

Data:: De 13 de novembro (segunda-feira)

Hora:: Às 9 horas

Local:: No Ginásio de Esportes de Sobradinho (Quadra 2, Área Especial 1 a 5, Sobradinho)