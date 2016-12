Detran apreende carro com placa clonada de São Paulo, na Ponte JK

Tweet no Twitter

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) apreendeu um Ford Focus de São Paulo, com placa clonada, na manhã desta quinta-feira (22), na Ponte JK.

O veículo começou a ser monitorado pelo órgão após uma denúncia do proprietário do automóvel original, que estava recebendo multas por infrações cometidas no DF.

A confirmação da clonagem ocorreu após uma vistória técnica, no depósito do Detran. O veículo será encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, na área central. Mensalmente, segundo o Detran, são recebidos em média 12 pedidos de análise de casos de clonagem