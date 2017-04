Detran altera trânsito em área perigosa de Águas Claras

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) alterou o sentido da Avenida Flamboyant, em Águas Claras, no trecho entre as Ruas 36 e 37 Norte, em frente ao Condomínio Real Panoramic.

O objetivo da medida é dar maior segurança aos moradores da região e acabar com o estigma de cruzamento da morte — como é conhecida a confluência daquela avenida com a Alameda das Acácias, em razão do risco elevado de acidentes.

A partir de agora, esse trecho terá sentido único, seguindo da Rua 36 Norte em direção à 37 Norte (Avenida Eucaliptos).

Agora, o motorista que estiver na Eucaliptos e desejar retornar para a Avenida Castanheiras deverá utilizar a Rua das Aroeiras, seguindo pela Alameda das Acácias.

Mudança foi recomendada pela Engenharia de Trânsito

A medida foi adotada com base em estudo técnico da Engenharia de Trânsito do Detran, para dar maior fluidez na circulação da via e melhorar a segurança da população.

No último ano, segundo o órgão, houve aumento significativo no tráfego na Flamboyant, principalmente no período da manhã e no final do dia, com reflexos na Alameda das Acácias.

A mudança começou nesta terça-feira (4) com a implantação da sinalização horizontal, e deverá ser concluída nesta quarta-feira (5), com a instalação das placas indicativas de circulação.

Equipes da fiscalização de trânsito do Detran estarão no local somente para orientar os condutores, que neste primeiro momento não serão autuados. Os agentes permanecerão no local até a consolidação da mudança.