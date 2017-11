Detento morre após briga com outro preso na Papuda

Tweet no Twitter

Um detento do Complexo Penitenciário da Papuda foi morto durante uma briga com outro preso nesta sexta-feira (3). Durante o banho de sol, os dois entraram em conflito e um deles, identificado como Bruno Leonardo Vieira da Cruz, de 35 anos, acabou morrendo devido a uma perfuração na altura do pescoço, provocada por uma faca improvisada. Ainda não se sabe o que teria motivado a discussão.

A Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe), vinculada à Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social (SSP/DF), informou que a vítima e o autor receberam os primeiros atendimentos da equipe médica da unidade prisional. Em seguida, eles foram encaminhados para uma unidade de saúde de São Sebastião, porém a vítima da estocada não resistiu ao ferimento e morreu.

Após se recuperar, conforme informou a pasta, o autor do homicídio será encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia, em São Sebastião, para ser autuado em flagrante. Também deverá ser aberto um procedimento apuratório administrativo para verificar as circunstâncias do fato.

Os detentos cumpriam pena em regime fechado, na Penitenciária do Distrito Federal I. Bruno Leonardo Vieira da Cruz estava preso desde 2011, condenado por roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma.