Desespero: vídeo mostra homem sendo arrastado por enxurrada em Ceilândia

Um vídeo registrado por uma moradora de Ceilândia mostra um homem sendo arrastado por uma enxurrada durante forte chuva na região. O caso ocorreu na principal avenida do trecho III do Setor Habitacional Sol Nascente, na tarde desta quinta-feira (2).

Edilson Roberto Caetano dos Santos, de 35 anos, voltava de visita ao cemitério quando foi surpreendido pela chuva. “Quando tentei ir para a calçada, um pedaço de tábua bateu na bicicleta e eu caí para o lado da enxurrada. eu tentei segurar mas não consegui. Fui arrastado por quase um quilômetro”, lembra o atendente.

Edilson não quebrou nada, mas tem escoriações por todo o corpo, em especial nas mãos, pés e costas. Ele ainda vai no hospital para fazer curativo. Quem viu a cena também se assustou, a comerciante Marcela Bagli, que filmou a situação, diz que a chuva ocorreu por volta das 14h e foi forte.

Mas, o grande problema é que como o trecho III do Sol Nascente fica muito para baixo, recebe uma enxurrada muito forte. “Eu estava gravando outra coisa, quando as pessoas começaram a gritar que o homem estava sendo arrastado e eu comecei a filmar”, diz.

Assista

A forte chuva que caiu nessa quarta (1º) deixou estragos no Sol Nascente. Próximo a via do P Norte, parte se um sobrado caiu danificando outras casas ao redor. Além disso, na via principal do Condomínio Vitória, o asfalto cedeu tragando dois carros e um caminhão. Em nenhum desses casos, houve vítimas, segundo a Defesa Civil.

O primeiro caso ocorreu por volta das 15h30 no conjunto B da Chácara 125. De acordo com a Defesa Civil, havia moradores dentro de casa, mas que conseguiram sair a tempo. Rosângela Dias mora em um dos lotes que foi danificado e precisou retirar alguns pertences. Ela diz que foi pega de surpresa com a situação e ainda não sabe onde vai passar a noite. Parte do muro de sua casa foi destruído devido a queda do sobrado.