Desembargador Rômulo de Araújo Mendes toma posse no TJDFT

Durante a solenidade realizada na tarde desta sexta-feira (20), o magistrado Rômulo de Araújo Mendes foi empossado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). O magistrado ocupa a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador José Carlos Souza e Ávila, e a partir de agora integra a 1ª Turma Cível e a 1ª Câmara Cível do TJDFT.

Na cerimônia, Mendes assinou o termo de posse e se comprometeu a promover justiça e cumprir a Constituição Federal. Após a formalidade ele recebeu a medalha de Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios.

Ao dar as boas-vindas ao novo desembargador, o presidente do tribunal, Mario Machado Vieira Netto, elogiou Mendes e o definiu o novo desembargador como “enérgico, defensor da democracia e do estado de direito”. O governador Rodrigo Rollemberg acompanhou a solenidade à mesa de honra.

Também compuseram a mesa de honra o ministro do Tribunal de Contas da União Raimundo Carreiro; o procurador-geral de Justiça do DF, Leonardo Bessa; o presidente da Câmara Legislativa, deputado distrital Joe Valle (PDT); o presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do DF (OAB-DF), Juliano Costa Couto; e o presidente da Associação dos Magistrados do DF e dos Territórios, Fábio Francisco Esteves.

Perfil

Natural de Patrocínio (MG), o magistrado Rômulo de Araújo Mendes tomou posse como juiz de direito substituto da Justiça do DF em maio de 1993, sendo promovido a titular, perante a 2ª Vara Cível de Taguatinga, em fevereiro de 1996.

Em Brasília, Mendes atuou na 9ª Vara Cível, no 7º Juizado Cível, na 5ª Vara da Fazenda Pública e na 6ª Vara de Família. Foi juiz assistente da Corregedoria (2004-2007), membro suplente das turmas recursais, juiz eleitoral e atuou como convocado em várias ocasiões. Em novembro de 2014 foi removido, pelo critério de merecimento, para o cargo de Juiz de Direito Substituto de 2º Grau.