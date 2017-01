Desabastecimento de caldeiras suspende cesarianas no Hmib

Partos cesários e outros procedimentos no centro obstétrico, além de serviços como lavanderia, estão suspensos no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib). O motivo é que as caldeiras estão paradas por falta de pagamento à empresa responsável pelo abastecimento.

Em nota enviada ao Jornal de Brasília, a Secretaria de Saúde informa reconhecer que há uma dívida de R$ 1,2 milhões com a empresa Papagaio Diesel. Segundo a pasta, o valor é referente aos meses de outubro e novembro do ano passado e, por este motivo, foi inscrito em restos a pagar não processados, “o que inviabiliza o pagamento das notas no momento”.

O governo ressalta, entretanto, que não houve interrupção na realização de partos normais. Por fim, a pasta esclarece que está em contato com a empresa para negociar o retorno do abastecimento das caldeiras e retomar as atividades do Hospital Materno Infantil de Brasília o mais breve possível.

Terceirizados

Esse não é o único problema no Hmib atualmente. Nessa e em outras unidades de saúde, os funcionários terceirizados dos serviços de limpeza e conservação paralisaram as atividades por falta de pagamento. A questão atinge também os hospitais regionais de Planaltina, Sobradinho, Brazlândia, Paranoá, Taguatinga, Guará, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Samambaia, São Sebastião.

Os auxiliares de serviços gerias e as merendeiras das escolas públicas do Distrito Federal estão na mesma situação. O salário e o tíquete alimentação do mês deveriam ter sidos pagos no ultimo dia 6 de janeiro, quinto dia útil.