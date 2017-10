Defesa Civil suspende estado de emergência decretado por conta da seca

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil informou que, devido à elevação dos índices da umidade relativa do ar nos últimos dois dias, suspendeu o estado de emergência declarado por causa da seca. As taxas mínimas estiveram acima dos 12%, índice que caracteriza o estado de emergência. Porém, como os índices ainda estão abaixo de 20%, o DF fica no estado de alerta.

Segundo a Defesa Civil, o monitoramento da umidade relativa do ar continua até que o regime de chuvas se estabeleça e a população não mais seja afetada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuvas devem ser registradas somente no fim de semana em áreas isoladas.

Em virtude das condições climáticas e meteorológicas no DF, é recomendável que a população mantenha a atenção aos cuidados a seguir: