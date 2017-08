Defesa Civil monitora casas atingidas pela água após vazamento de adutora

Tweet no Twitter

A força da água que jorrou após o rompimento de uma adutora na Estrada Parque Vicente Pires (EPVP) atingiu 90% das casas de um condomínio próximo. Segundo o coronel Sérgio Bezerra, subsecretário de operações da Defesa Civil, os riscos de desabamentos estão sendo monitorados.

Em princípio, segundo ele, há três residências em situação de alerta pela infiltração de água no solo. As famílias foram instruídas a deixar os imóveis. “Somente quando o solo secar será possível saber a extensão do problema”, afirma. O rompimento da adutora de água potável ocorreu por volta das 5h desta quinta-feira (17).

O trânsito permanece caótico em vias internas de Águas Claras, do Park e na EPTG, uma vez que foi preciso bloquear a marginal da via. Segundo a Caesb, equipes de manutenção foram ao local para fechar o registro manual de forma gradativa. A água foi completamente fechada às 6h50. Técnicos estão por lá para efetuar o conserto, mas ainda não há previsão do término nos reparos.

Devido ao rompimento, as seguintes áreas estão sem abastecimento: Taguatinga: QSA 01 a 25; QSB 01 a 06; QSC 01 a 28; CSA 01 a 03; CSB 01 a 10; C 01 a 11. Guará: Lúcio Costa; SQB; Expansão do Guará toda; Colônia Agrícola Águas Claras.

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF) liberou o tráfego nas faixas exclusivas para ônibus da Estrada Parque Taguatinga (EPTG) e Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) até à meia-noite desta sexta-feira (18).