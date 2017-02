Decorador do DF é condenado a indenizar noivas por descumprir contratos

A juíza da 25ª Vara Cível de Brasília condenou o decorador Chrisanto Lopes Galvão Netto e sua empresa a pagarem indenização por danos morais e materiais a cinco noivas, em virtude de descumprimento de contratos. Como a parte ré não apresentou resposta, a juíza presumiu verdadeiras as alegações das denunciantes. Ainda cabe recurso.

Uma das vítimas contou que contratou os serviços para decoração da cerimônia de casamento, que seria realizada no dia 20 de junho de 2015, tendo pago o valor de R$ 25 mil. Outras duas vítimas teriam contratado o réu para decorar sua cerimônia de casamento e recepção, marcada para o dia 16 de julho de 2016, tendo pago o valor de R$ 23 mil.

No entanto, faltando pouco mais de um mês para o primeiro evento, Galvão Netto enviou carta às noivas contratantes, via email, anunciando que não teria condições de cumprir os contratos firmados. Logo após, deixou o país, tendo-se notícias pelas mídias sociais que se encontrava em Paris.

A juíza registrou que “em face da resolução do contrato, faz-se necessário restituir aos autores os valores despendidos na íntegra, acrescidos da multa contratual prevista na cláusula 14, que assim dispõe: ‘Da rescisão – Em caso de desistência dos serviços contratados, seja pela contratante, seja pela contratada, por motivo de força maior, ficam estipuladas as seguintes penalidades: com antecedência superior a 90 dias da data do evento, ficam obrigadas ao pagamento de multa no valor de 30% do valor do contrato; na hipótese de prazo inferior a 90 dias da data do evento, multa de 50% do valor do contrato; e sendo o prazo inferior a 30 dias, multa de 70% do valor do contrato'”.

É evidente, prossegue a juíza, “que a rescisão de contrato de prestação de serviços às vésperas do casamento tem o condão de causar sérios transtornos às noivas, a possibilitar a condenação à reparação por danos morais. (…) A conduta do réu ultrapassou o mero dissabor, por ter causado aos autores relevante angústia com relação ao dia tão sonhado do casamento. A celebração do casamento é um momento marcante na vida a dois que se inicia, permeado por muitas expectativas e felicidade. Ter este momento abalado é fonte de grande transtorno e frustração e viola seu direito de personalidade”.

Diante disso, a magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para rescindir os contratos de prestação de serviços de decoração e condenar os réus a restituírem os valores recebidos, acrescidos de correção monetária e juros de 1%, bem como a pagar multa contratual, sendo R$ 25,5 mil a uma das noivas, acrescida de multa de 50%; e R$ 23 mil à outra, acrescida de multa de 30%. Com relação aos danos morais, condenou ainda os réus ao pagamento de R$ 15 mil para duas noivas; e R$ 7 mil para outras duas.

Galvão Netto também foi condenado em outra ação – que tramitou na 17ª Vara Cível de Brasília – a restituir à autora a quantia de R$ 26 mil acrescida de multa de 30%, pelos mesmos motivos.

Na esfera penal, o réu acumula três absolvições do crime de estelionato, todas proferidas pelo juiz da 8ª Vara Criminal de Brasília, em ações movidas pelo Ministério Público do DF.