Cristovam Buarque registra ocorrência após ter conta no Twitter invadida

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) registrou um boletim de ocorrência após ter sua conta no Twitter invadida duas vezes, uma no dia 31 de julho e outra na última quinta-feira (3). O parlamentar fez o registro na Polícia Legislativa do Senado Federal e na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC). A ocorrência foi postada na noite desta quinta-feira (10) no Twitter do parlamentar.

Minha conta no Twitter foi invadida. Registrei ocorrência em duas delegacias (arquivos abaixo). Não curti nenhuma foto de mulher nua. pic.twitter.com/z2WDzSTwp7 Publicidade — Cristovam Buarque (@Sen_Cristovam) 10 de agosto de 2017

As invasões teriam sido percebidas pela assessora especial do senador, Diana Leiko, que compareceu, ontem (9), à DERCC para comunicar o caso. A assessora informou à polícia que, na manhã de ontem, recebeu um email denunciando que no perfil de Cristovam haviam curtidas em “nudes”. Diana, que é gestora das redes sociais do senador, contou que imediatamente verificou a conta e constatou três curtidas em fotos pornográficas.

Em um dos trechos da ocorrência, ela aparece informando que ao menos cinco pessoas têm acesso às senhas das contas das redes sociais do senador, sendo todos funcionários do gabinete. “Todavia, apenas a comunicante poderia incluir alterações nos perfis sociais”, consta no trecho.

Apesar de ter alterado a senha, na tarde desta quinta-feira (10), a conta senador voltou a ser invadida e uma quarta foto de mulher nua foi novamente curtida. “Caso ocorram outros ataques semelhantes – uma vez que trocar a senha não foi o suficiente para proteger a conta – não se trata de um ato cometido pelo senador Cristovam Buarque”, afirmou, em nota, a assessoria do parlamentar.