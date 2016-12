Criminosos roubam botijão de gás e são agredidos por populares

Dois homens foram presos na última segunda-feira (26), após roubarem um botijão de gás em uma propriedade no Paranoá.

Durante o crime, a população rendeu os suspeitos e os agrediram. Após o ocorrido, policiais do Batalhão Rural Leste foram acionados para atender a ocorrência e se depararam com os suspeitos caídos e machucados em virtude das agressões sofridas pelos moradores.

Ainda no local, foram prestados os primeiros socorros com o apoio de uma viatura do Corpo de Bombeiros. A policia também encontrou um veículo no interior da casa com outros objetos, cuja origens ainda não foram esclarecidas.