Criminosos rendem família em tentativa de assalto no Lago Sul

Uma família foi rendida por três criminosos armados durante uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (26), na QI 27 do Lago Sul. Os suspeitos entraram com o objetivo de roubar a residência, mas fugiram quando notaram a aproximação de uma viatura da Polícia Militar. Durante a fuga, eles deixaram alguns objetos para trás, inclusive o carro que usavam para praticar o crime, um Corolla prata.

Os assaltantes, segundo a PM, pularam para uma casa do lado e, depois, entraram em uma mata próxima, por onde conseguiram fugir. Em contato com os militares, uma das vítimas informou que deu falta da chave do seu veículo, um Nissan March preto, de sua carteira e do celular. Pouco depois, a PM foi informada sobre três suspeitos que haviam fugido em uma Volkswagen Parati bege, em direção ao Paranoá. Até às 20h40, ninguém ainda havia sido preso.

Após varredura na mata, policiais encontraram uma caixa com uma joia, que foi levada para restituição à vítima na 10ª Delegacia de Polícia, onde estava registrando a ocorrência. O veículo utilizado pelos assaltantes permaneceu em frente à casa da vítima, e deverá passar por perícia.