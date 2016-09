Criança fica inconsciente após TV cair em cima dela, em Sobradinho

Tweet no Twitter

Um menino de um ano e oito meses foi internado com traumatismo cranioencefálico e inconsciente no Hospital Regional de Sobradinho (HRS) após uma TV de 29 polegadas cair em cima dele, na casa onde mora com os pais, na Quadra 1 de Sobradinho, na tarde deste sábado (17).

Atendido pelo Corpo de Bombeiros, que fez procedimentos de estabilização, ele foi transferido ainda neste sábado, no helicóptero da corporação, para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), acompanhado pelo médico que o atendeu no HRS.