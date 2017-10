Criança é atropelada na faixa de pedestres após colisão entre carros no Guará

Tweet no Twitter

Uma criança de 9 anos acabou sendo atropelada após dois carros colidirem por volta das 21h30 desta quarta-feira (25) no Guará II, próximo ao Sesi, em frente à QE 19. O menino, que estava acompanhado da mãe, passava pela faixa de pedestres quando foi atingido por um Honda Civic, de cor branca, conduzido por uma senhora de 52 anos, que nada sofreu. Segundo testemunhas, o outro veículo envolvido na colisão fugiu do local do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o garoto foi socorrido e transportado para o Hospital de Base do DF (HBDF). Ele se queixava de dores no tórax e, segundo a corporação, seu quadro de saúde era estável. A mãe da criança, de 40 anos, não sofreu nenhum ferimento. O local ficou aos cuidados dos bombeiros aguardando o policiamento e a perícia.