Coworking day: modelos de trabalho compartilhado evoluíram para comunidades além dos espaços

Foi uma verdadeira explosão no mundo dos negócios. Os coworkings começaram a se multiplicar no país há cerca de 5 anos, mas este ano o segmento tem vivido seu verdadeiro “boom”. O Censo Coworking Brasil, realizado pelo Movebla e Ekonomi, mostrou que no ano passado o crescimento chegou a marcar 52%. Mas agora, diante a uma oferta tão vasta no mercado, a tendência evoluiu para além dos espaços físicos.

É a tendência dos labs e co-labs, que nada mais são do que pessoas que se reúnem para experimentar e inovar. É, como a palavra permite deduzir, verdadeiros laboratórios criativos para o fomento de empreendimentos, produtos ou projetos, enfim tudo aqui que se puder transformar ideias em negócios.

Publicidade

Na capital federal, foi o que aconteceu com o 55Lab.co. A empresa nasceu em maio de 2013 como um coworking, na época com nome de 4Legal, com a proposta de oferecer um ambiente corporativo para empresas e profissionais liberais. Hoje, com 3 unidades físicas, o projeto é muito mais audacioso. Segundo a consultora de negócios Juliana Guimarães, sócia-proprietária da marca, a empresa percebeu que era muito mais do que apenas o espaço físico e assumiu o que era na essência nessa mudança de marca: uma empresa que desenha experiências com o tempo: tempo para compartilhar, co-criar, colaborar, conviver, cooperar, conectar. Um ecossistema transdisciplinar no qual as pessoas co-criam, negócios se cruzam e geram match making e metodologias de aprendizagem experiencial são criadas independentemente de estarem no mesmo espaço físico.

Com a mudança de marca, o grupo investiu cerca de R$ 500.000,00 para criar ambientes que estimulem a convivência e deixem o dia a dia dos membros da comunidade 55Lab mais leves, estimulando o compartilhamento de tempo e respeitando que a cada dia podemos querer investir nosso tempo em um estilo de ambiente diferente. “Hoje os negócios que prosperam no mundo e que se destacam não cabem em caixas ou fórmulas. Agora, nos assumimos enquanto lab, para formar uma comunidade que queira pensar e agir diferente. A internet mudou toda a forma como nos comunicamos e as formas de gerenciamento do tempo também mudaram. Precisamos romper com barreiras e paradigmas para criar terrenos férteis de produção, por isso, damos a possibilidade de nossos membros escolherem onde e como querem passar o dia: no anticafé, no coworking, na casa, no escritório e na localização geográfica que for mais conveniente naquele dia”, explica.

Na prática, esta mudança de estrutura e de propostas representa gerar momentos, oportunidades e estratégias de conexão e reconexão de pessoas, muitas vezes totalmente diferentes, mas que olham em uma mesma direção. Ou mesmo aquelas conseguem se complementar. Os valores passam a ser mais preciosos do que os produtos concretos. É o pertencimento a um ecossistema autogerado.

Ações de transformação

Marcando esta mudança, no dia 11 de agosto a unidade 55Lab.store, na 315 Sul, abre as portas para também celebrar o coworking day. Quem quiser experimentar e vivenciar o que é este tipo de ambiente, pode se inscrever antecipadamente através do https://www.sympla.com.br/coworking-day—55labco__174305. Além disto, é possível participar mentorias com nomes que despontam no cenário do empreendedorismo e do marketing digital, como Luísa Peleja (Lace It e Browneria Carioca), Isadora Tupinambá (Lace It), Juliana Guimarães (55Lab.co), Sarah Gomes (Please Post Me), Thamires Gomes Santiago (fotógrafa e colunista). Vale lembrar que estes momentos também requerem candidatura prévia.

Neste dia também será lançada a Maratona Ignition – Negócios Colaborativos. O projeto, que promove uma competição entre ideias, chega à 3ª edição na capital federal. Até o dia 3 se setembro podem se inscrever projetos que contemplem propostas diferenciadas de coworkings, lojas colaborativas, condomínios de empresas que pensem em gestão diferenciada, enfim, ideias que primem pelo compartilhamento e trocas. O vencedor receberá suporte para colocar a ideia em prática.