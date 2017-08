Cotidiano Aceleradora realiza seleção para acelerar Startups

Se você tem uma startup e precisa de um investidor chegou a sua vez. A Aceleradora Cotidiano acaba de abrir inscrições para a segunda rodada de aceleração de 2017. Cada empresa acelerada pela Cotidiano poderá receber até R$100 mil reais de capital de risco. Os donos da empresa escolhida também participam de um processo de coaching, com Validação da Proposta de Valor, Modelo de Negócio, Marketing, Captação de Investimentos e Estruturação. Além de receberem crédito de serviços da nuvem da IBM para usar infraestrutura ou sistemas analíticos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 25/08/2017, o resultado está previsto para ser divulgado no dia 20/09/2017 e o CAMP 4 começa no dia 25/09/2017. Até dez empresas serão selecionadas, depois terão doze semanas de imersão.

No dia 15/12/2017, será a apresentação no Demo Day do CAMP 4, onde todas as startups poderão apresentar seus projetos para novos investidores. “A sucessão de inovações tecnológicas vem modificando o comportamento das empresas, o perfil das relações sociais, o comportamento do consumidor, etc. O ecossistema de startups é o meio catalisador que prepara as novas empresas e empreendedores. Eles irão promover a disrupção tecnológica das indústrias onde se tornarão novos líderes, o mercado já sabe que investir em startup é investir no futuro” afirma Wesley Almeida, fundador da Cotidiano.

O CAMP 4 vai acelerar startups da área de tecnologia aplicada ao setor financeiro, desde meios de pagamentos, gestão de investimentos e seguridade, agrobusiness, sustentabilidade, Inteligência artificial e Realidade virtual e internet.

De acordo com Samuel Arantes, Diretor Financeiro da Cotidiano, o CAMP é um projeto onde as startups poderão despontar para o mundo. “O CAMP é o período onde aceleradora identifica os principais pontos para destravar o crescimento da empresa. Toda a metodologia é usada para impulsionar a velocidade do crescimento, aderência ao mercado, sinergia do time para que a empresa ganhe escala e atinja seu mercado alvo. Todo o foco na criação de valor usando a tecnologia para impactar o dia a dia das pessoas”, explica.

Essa é a quarta edição do processo de aceleração da Cotidiano, que vai fechar o ano de 2017 dois milhões de reais em investimentos nas startups participantes. Com um portifólio de 23 empresas, a aceleradora já teve mais 400 inscrições de projetos de startups.

Serviço:

Inscrições: https://www.cotidiano.com.br/

Encerramento: 25/08/2017