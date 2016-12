Corpo de professor é resgatado com dificuldade

Os bombeiros de Formosa tiveram dificuldade para extrair o corpo do professor de física Carlos Brasileiro Pita, de 31 anos. A equipe de resgate moveu a vítima do ponto onde foi encontrada para uma base mais acessível, mas ainda assim o helicóptero da corporação não conseguia descer no local. O corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Formosa somente por volta das das 18h30.

A suspeita inicial dos bombeiros é que o professor tenha tentado escalar um paredão de rochas, se desequilibrado e batido a cabeça na queda. “Essa é nossa suposição devido aos ferimentos no corpo. Foi constatado um traumatismo craniano.”, especulou o tenente Ornelas, dos Bombeiros de Formosa (GO). A causa da morte é investigada pela Polícia Civil.

O Corpo de Bombeiros goiano informou que foi contatado a respeito do desaparecimento do professor apenas ontem à tarde. A partir de então, teriam auxiliado nas buscas com mergulhadores e cães farejadores.

A perícia da Polícia Civil do DF chegou ao local onde está o corpo por volta das 17h.

O carro de Pita foi encontrado no estacionamento da cachoeira na tarde desse domingo (25). Segundo os bombeiros, o veículo estaria no local desde o dia 22 de dezembro, com os pertences e as roupas de Carlos no interior.

No Facebook, a mãe do professor, Virgínia Miranda, confirmou a morte do filho.