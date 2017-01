Corpo de jovem desaparecida é encontrado em matagal em Luziânia

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A jovem Thaís Pacheco, de 20 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (26), foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (31) em um matagal, no bairro Parque Estrela Dalva X, em Luziânia-GO. O corpo da jovem foi localizado em estado de decomposição.

A mãe, Iraleide Alves, 39, informou que a filha morava com o namorado, no bairro Sol Nascente, em Luziânia, e que o último contato que teve com ela foi durante a tarde da última quinta (26).

A Delegacia Especializada do Parque Alvorada investiga o caso.