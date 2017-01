Corpo de ex-policial civil de Goiás é encontrado em casa, no Riacho Fundo

Um policial civil de Goiás aposentado, de aproximadamente 60 anos, foi encontrado morto, no início da tarde desta terça-feira (3), em sua residência, localizada na QS 6 do Riacho Fundo II. O corpo foi localizado por um vizinho, por volta das 12h.

De acordo com a Polícia Militar do DF, os familiares do ex-policial teriam viajado e o deixado sozinho na residência. Após sentir um mau cheiro e notar que o cachorro da família permanecia amarrado no local há alguns dias, o vizinho, então, ligou repetidas vezes para a casa.

Como não conseguia resposta, ele telefonou para a família, que autorizou sua entrada. Em seguida, ele acionou o Corpo de Bombeiros. Quando entraram na casa, eles se depararam com o corpo.

Aparentemente, segundo a PM, foi uma morte natural. A 29ª Delegacia de Polícia investiga o caso.