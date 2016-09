Consumo responsável dá desconto no Uber

Quem for para o festival Samba Brasília de Uber, que acontece neste sábado (17) no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, ganhará desconto total de R$ 20 nas corridas de ida e volta da festa. A ação é uma parceria da Ambev com o aplicativo para estimular atitudes responsáveis quando o tema é consumo de bebidas alcoólicas. Para ter acesso ao benefício, o usuário deve solicitar o Uber via aplicativo e, antes de finalizar a corrida, colocar o código de desconto “Dia de Responsa” no campo indicado.

A iniciativa faz parte das atividades de conscientização que a Ambev promove em função do Dia de Responsa, comemorado nesta sexta-feira (16) em todo o país. Há mais de 13 anos, a companhia assumiu o compromisso em promover o consumo consciente de seus produtos, com iniciativas que visam inibir a venda de bebidas para menores de 18 anos, o consumo em excesso e nunca associado à direção.