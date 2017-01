Conselho Especial do TJDF derruba decreto e aumento das passagens volta a valer

Da redação

Por 15 votos a favor e seis contrários, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do DF (TJDF) acolheu a ação de inconstitucionalidade impetrada pelo GDF, que questionava o decreto legislativo que derrubou o reajuste das passagens de ônibus e metrô. Com isso, o reajuste das tarifas volta a valer. O entendimento dos desembargadores coincidiu com a posição do Ministério Público do DF, que não viu exorbitância na decisão de aumentar a passagem, por ser esta uma prerrogativa do chefe do executivo.

