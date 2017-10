Conselho denuncia Agepol após expulsão de rapazes e pede impugnação da chapa de diretor

O Conselho de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos do DF (CDPDDH) protocolou, na manhã desta terça-feira (24), denúncia contra a Associação Geral de Policiais Civis (Agepol) pela expulsão de dois homens gays da sede do clube, no último dia 14. O conselho também pede a impugnação da chapa de candidatura de Daniel Pereira Alves, que concorre à reeleição como diretor do Departamento de Assistência Social.

Daniel é o homem que expulsou os rapazes. Um deles, de 20 anos, registrou o momento em vídeo. “Vocês estão expulsos do clube, podem sair. Eu tô mandando vocês sair. Respeita o ambiente. Aqui não é clube de viado, é clube de homem, rapaz”, gritou Daniel à ocasião.

O presidente CDPDDH, Michel Platini, disse ser curioso o nome da chapa na qual Daniel Alves concorre: Respeito e confiança. “É tudo o que nós não vimos quando esse vídeo foi publicizado e demonstra claramente o diretor do clube pedindo que um LGBT saísse do clube apenas por ser LGBT”, afirmou Platini.