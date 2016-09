Confira o trânsito na manhã desta terça-feira (20) no Distrito Federal

Tweet no Twitter

Condutores que trafegam pelas principais vias do Distrito Federal na tentativa de acessar a região central de Brasília, na manhã desta terça-feira (20), enfrentam trânsito lento e com diversos pontos de congestionamento.

Céu nublado a parcialmente nublado e com possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde. A temperatura mínima é de 18ºC e a máxima 34ºC. A umidade relativa do ar oscila entre 20% e 80%.

– EPNB apresenta congestionamento pontual na saída da BR-060 e na região do Núcleo Bandeirante.

– Epia Sul também segue com trânsito intenso ao logo da extensão do Park Way.

– Na EPGU, condutores enfrentam tráfego acentuado na região do Zoológico e retenção a partir da altura do viaduto Camargo Corrêa.

– EPTG tem lentidão na altura da Residência Oficial, na altura do viaduto Israel Pinheiro e na chegada à Epig.

– Na Av. Elmo Serejo, a velocidade média é de 11km/h.

– Trânsito parado na BR-070, entre a Caesb e a chegada à Via Estrutural.

– Via Estrutural com trânsito fluido por toda a via.

– BR-020 segue com movimentação intensa e se estende até a Epia Norte. A velocidade média é de 13km/h no trecho de maior lentidão.