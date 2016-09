Confira o trânsito na manhã desta sexta-feira (16) no Distrito Federal

Tweet no Twitter

Condutores que trafegam pelas principais vias do Distrito Federal na tentativa de acessar a região central de Brasília, na manhã desta sexta-feira (16), enfrentam trânsito lento e com diversos pontos de congestionamento.

Céu nublado e com névoa seca ao longo de todo o dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura mínima é de 19ºC e a máxima 35ºC. A umidade relativa do ar oscila entre 15% e 50%.

– Um acidente na BR-020, na descida do Colorado, afeta todo o trânsito na altura de Sobradinho. A velocidade média é de 11km/h.

– Eixo Monumental segue com movimentação acentuada, mas sem grandes complicações.

– EPGU sem retenção ou acidentes. No entanto, há congestionamento no viaduto Camargo Corrêa.

– Na EPNB, a retenção ocorre pontualmente: na saída do Recanto das Emas e na altura do Riacho Fundo I e Núcleo Bandeirante.

– Na Epia Sul, ao longo do Park Way, condutores enfrentam trânsito intenso, mas com fluidez. A velocidade média é de 28km/h.

– Trânsito parado na Av. Elmo Serejo até a chegada à Samdu.

– EPTG tem trânsito acentuado na extensão de toda da via. A velocidade média é de 19km/h no trecho de maior lentidão.