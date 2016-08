Confira o trânsito na manhã desta segunda-feira (29) no Distrito Federal

Tweet no Twitter

Na manhã desta segunda-feira (29), condutores que tentam acessar a região central de Brasília enfrentam trânsito intenso e diversos pontos de congestionamento pelas principais vias da cidade.

Céu claro a parcialmente nublado ao longo do dia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima é de 17ºC e a máxima 30ºC. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 20% e 55%.

– Na via Estrutural, o trânsito segue intenso, mas sem grandes complicações.

– Congestionamento habitual na av. Elmo Serejo, onde a velocidade média é de 16km/h.

– BR-070 também com retenção no trecho entre a Caesb e a QNG.

– EPTG segue com trânsito lento ao longo da via, mas é na altura do Guará que condutores reduzem ainda mais a velocidade.

– Tráfego intenso na Epig, mas com fluidez.

– Condutores que deixam o Guará pela EPGU enfrentam congestionamento a partir da região do Zoológico.

– Na EPNB, condutores enfrentam lentidão por toda a via, principalmente, na saída do Recanto das EMas e na região do Núcleo Bandeirante.

– Na Epia Sul, a velocidade média é de 28km/h.