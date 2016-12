Confira o que abre e o que fecha no feriado de Ano Novo

Devido às festividades de fim de ano, os serviços públicos em Brasília terão os horários de atendimento alterados.

Na sexta-feira (30), as agências do Banco de Brasília (BRB) e as unidades de conveniência da instituição funcionarão apenas em expediente interno, sem atendimento ao público, por determinação da Federação Brasileira de Bancos. Permanecerão fechadas no sábado (31) e no domingo (1º).

As delegacias da Polícia Civil funcionarão em regime de plantão. Já o Jardim Zoológico estará aberto no sábado (31) e no domingo (1º), das 9 às 17 horas. Na Saúde, unidades de pronto-atendimento (UPAs) e emergências de hospitais estarão abertas. Centros de saúde e ambulatórios ficarão fechados.

As linhas de ônibus circularão no sábado (31) com a tabela horária do dia. Haverá reforço de frota nas regiões administrativas para atender o público que for para as festividades na Esplanada dos Ministérios, de acordo com a demanda de passageiros.

A Companhia do Metropolitano de Brasília (Metro-DF) funcionará no sábado (31) das 6 horas às 23h30 e não rodará no domingo (1º).

SERVIÇOS PÚBLICOS

BRB

Hemocentro

A Fundação Hemocentro de Brasília ficará fechada nos dois dias. A instituição fica no Setor Médico-Hospitalar Norte, Quadra 3, Conjunto A, Bloco 3 (Asa Norte). Mais informações pelo telefone 160, opção 2.

Na Hora

As unidades do Na Hora ficarão fechadas no sábado (31) e no domingo (1º).

Procon

No sábado (31) e no domingo (1º), os postos do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-DF) não abrirão. Mais informações pelo telefone 151.

Secretaria de Fazenda

As agências e o atendimento telefônico pela central 156, opção 3, só funcionam de segunda a sexta-feira. O atendimento virtual para dúvidas e solicitações estará disponível, mas as respostas serão dadas posteriormente.

Emissões de segunda via para pagamento de impostos e parcelamentos poderão ser feitas normalmente pelo portal da Secretaria de Fazenda.

Segurança

As delegacias da Polícia Civil funcionarão em regime de plantão. Veja os endereços.

Saúde

Unidades de pronto-atendimento (UPAs) e emergências de hospitais estarão abertas. Centros de saúde e ambulatórios ficarão fechados.

Transporte público

No sábado (31), as linhas de ônibus circularão com a tabela horária do dia. Haverá reforço de frota nas regiões administrativas para atender o público que for para as festividades na Esplanada dos Ministérios, de acordo com a demanda de passageiros.

Além disso, cada uma das cinco operadoras terá 12 ônibus básicos e articulados, totalizando 60 veículos a mais, que transportarão os passageiros de volta após o evento. O serviço extra funcionará até as 3 horas de domingo (1º), saindo da Rodoviária do Plano Piloto.

A linha 103.1 (Rodoviária do Plano Piloto — Pontão — Prainha) será ativada e circulará sob demanda, entre as 11 horas de sábado (31) e as 4 horas de domingo (1º).

No domingo (1º), as linhas circularão com a tabela normal do dia.

PONTOS TURÍSTICOS

Catetinho

(Km 0, BR-040)

Estará fechado.

(61) 3338-8803

Jardim Botânico

(Área Especial, Setor de Mansões Dom Bosco, entrada pela QI 23 do Lago Sul)

Estará fechado.

Jardim Zoológico

(Avenida das Nações, L4 Sul)

Será aberto no sábado (31) e no domingo (1º), das 9 às 17 horas. Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5 (meia).

Memorial dos Povos Indígenas

(Eixo Monumental, em frente ao Memorial JK)

No sábado (31) abrirá das 9 horas ao meio-dia. No domingo (1º) estará fechado.

(61) 3344-1154 e (61) 3342-1156

Museu Nacional

(Setor Cultural Sul, perto da Rodoviária do Plano Piloto)

Funcionará das 9 horas ao meio-dia no sábado (31). Não abrirá no domingo (1º).

(61) 3325-5220 e (61) 3325-6410

Museu Vivo da Memória Candanga

(Epia Sul, Lote D, Núcleo Bandeirante)

Estará fechado.

(61) 3301-3590

Torre de TV

No sábado (31), estará aberta das 9 às 14 horas e, no domingo (1º), das 14 às 19 horas.

Torre de TV Digital

(Estrada Parque Contorno, DF-001, Bairro Colorado, subida para Sobradinho, após a Academia da Polícia Federal)

A visitação está suspensa desde o dia 10 de dezembro, pois a torre passa por manutenção.

BIBLIOTECAS

Biblioteca Pública de Brasília

(EQS 312/313)

Estará fechada.

(61) 3245-5022

Biblioteca Nacional de Brasília

(Esplanada dos Ministérios, próximo à Rodoviária do Plano Piloto)

Estará fechada.

(61) 3325-6237

CULTURA E CINEMA

Casa do Cantador

(QNM 32, Área Especial, Ceilândia Sul)

Estará fechada.

(61) 3378-5067

Centro Cultural Três Poderes

(Praça dos Três Poderes, Esplanada dos Ministérios)

Estará fechado.

(61) 3325-6244, (61) 3323-3728 e (61) 3326-7709

Cine Brasília

(106/107 Sul)

Estará fechado.

(61) 3244-1660