Confira a previsão do tempo para este fim de semana no DF

Mesmo com o céu ensolarado, o brasiliense pode se preparado para enfrentar um fim de semana com chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as precipitações estarão presentes durante a sexta, o sábado e o domingo. A temperatura deve se manter entre 18º C e 29º C e a umidade relativa do ar fica entre 35% e 90%.

Nesta sexta-feira (27), a tendência de chuvas continua. O céu deve permanecer nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Para hoje, a temperatura deve registrar entre 18ºC e 28º C. Já a umidade relativa do ar fica entre 50% e 95%.