Concurso para a Novacap é homologado com 61 vagas

Foi publicado na edição desta sexta-feira, do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a homologação do concurso público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). Realizado por meio de pregão eletrônico, o concurso irá disponibilizar as inscrições a um custo bastante em conta para os candidatos.

“Estamos democratizando o acesso ao serviço público com uma taxa de inscrição acessível a todos”, explicou Júlio Menegotto, diretor-presidente da Novacap. De acordo com ele, a decisão de realizar um pregão eletrônico para a escolha da empresa responsável pelo certame permitiu que a taxa ficasse menor.

A empresa INAZ do Pará – Serviços de Concursos Públicos Ltda venceu o pregão eletrônico e realizará o concursos com inscrições pelo valor de R$ 6,00 e R$ 7,00 por candidato para nível superior e técnico respectivamente.

“Queremos que mais candidatos participem, o que só eleva o nível do concurso, aumentando a concorrência e permitindo que mais pessoas participem”, reiterou Júlio. Ele destaca que no Distrito Federal, somente dois concursos tiveram as empresas realizadoras escolhidas por pregão. Normalmente, é feita dispensa de licitação.

O concurso será realizado no início de 2018 e disponibilizará 61 vagas para nível superior e 36 para nível médio. Entre as vagas estão de nível superior para geólogo (1), administrador (1), advogado (9), engenheiros civis (27), agrônomo (7) e médico do trabalho (1), dentre outros. Para nível médio, haverá vagas para assistentes administrativos (3), técnicos agrícolas (12) e técnicos em edificações (14) , dentre outros.

O primeiro e único concurso realizado pela Novacap ocorreu há mais de 20 anos. O atual presidente da Companhia, Júlio Menegotto, entrou para a empresa neste concurso. Ele avalia que a Companhia passa por um momento de renovação “o que será muito bom. Iremos juntar as novas ideias com a experiência de nossos quadro de funcionário”, disse.

˜Temos um quadro de profissionais da mais alta qualidade, mas a Novacap é uma empresa que cresceu muito, cuida de várias obras e precisa desta renovação. Este concurso trará novas pessoas, novas ideias. O que irá somar aos nossos funcionários altamente capacitados”, disse.

A assinatura do contrato com a empresa vencedora ocorre nesta sexta-feira (3/11), às 14 horas, na Novacap.