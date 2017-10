Comerciantes são presos suspeitos de vender cigarros contrabandeados no DF

Tweet no Twitter

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Divisão de Defesa do Consumidor (DICON/CORF), prendeu nesta terça-feira (24) cinco comerciantes suspeitos de vender cigarros contrabandeados. A ação policial aconteceu nas cidades do Paranoá, Itapoã e Samambaia.

Os cigarros, produzidos no Paraguai, eram comercializados sem qualquer tipo de regulamentação, seja fiscal ou sanitária. A Polícia Civil informou que trabalha para identificar outros possíveis envolvidos.

Os detidos deixaram a delegacia após pagamento de fiança e responderão em liberdade. Caso condenados, podem pegar pena que varia de um a quatro anos de prisão.