Com risco de ficar cega, jovem com tumor no olho faz vaquinha para pagar cirurgia

Lucas Campelo

redação@jornaldebrasilia.com.br

Na fila de espera há dois meses na rede pública de saúde, Nathália Sousa Meireles, 18 anos, enfrenta dificuldade de realizar uma cirurgia para retirar um tumor de 3 cm no globo ocular esquerdo. A jovem se queixa de dor, irritação e incômodo no olho. Ela procurou atendimento oftalmológico no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), e chegou a ficar internada por oito dias, mas recebeu alta médica porque no local não havia disponibilidade imediata para a operação.

De acordo com a Nathália, a descoberta do tumor foi de repente. “O primeiro sintoma paralisou o olho, e eu não conseguia olhar para os lados”, lembra. Ela foi até uma clínica particular, fez a tomografia e os médicos perceberam a existência de um tumor que, na ocasião, media 2 cm. A partir daí, a jovem recebeu um encaminhamento para atendimento na rede pública. “Eu recebi alguns medicamentos na veia para aliviar a dor e fui orientada a passar uma pomada no olho, para não prejudicar a córnea”, revela.

Segundo Roselane Oliveira de Sousa, mãe da Nathália, a médica no HBDF foi bem clara quanto à demora da cirurgia. “Ela disse que não iria atender a minha filha porque existem pessoas numa fila com risco de morte na frente dela, e que a Nathália só tem chance de ficar cega”, critica a mãe. “A gente não está querendo prejudicar ninguém, eu só quero uma solução para a minha filha”, exige.

Agora, a família pensa em providenciar a operação em uma rede particular de saúde, mas já sabem que outros obstáculos irão surgir. “A cirurgia custa R$ 30 mil, e se for o caso de usar a UTI, a diária custa R$ 20 mil, além dos medicamentos”, explica Roselane. Apesar das dificuldades, a mãe tem esperança de que a filha irá conseguir se recuperar.

Diante da situação, os amigos resolveram ajudar e criaram uma “vaquinha” online. A ideia é conseguir juntar, no mínimo, os R$ 30 mil para arcar com as despesas da cirurgia. Eles procuram envolver o máximo de pessoas possíveis, que possam e queiram doar qualquer quantia para custear os gastos. Até esta publicação, a família já tinha conseguido arrecadar R$ 1.340.

Como ajudar

Para quem se interessar em fazer parte dessa corrente solidária, basta acessar o link www.vakinha.com.br/vaquinha/cirurgia-da-naty para se informar sobre o número da conta para o depósito.