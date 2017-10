Com risco de desabamento, moradores são obrigados a deixar prédio em Vicente Pires

Matheus Venzi

Aproximadamente 16 famílias que moram em um prédio na rua 8 de Vicente Pires foram obrigadas a deixar suas residências na manhã desta sexta-feira (27). A Defesa Civil interditou o edifício por conta de problemas estruturais, como rachaduras em vigas, pilares e até na laje do local. Segundo a Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis), o prédio já foi notificado 30 vezes. A construção, de cinco andares, fica na chácara 210 e possui 140 apartamentos.

Segundo o subsecretário de Proteção e Defesa Civil do DF, Sérgio Bezerra, o órgão já esteve no local cinco vezes para orientar os moradores sobre a interdição. “Antes disso, já havíamos notificado e dado um prazo. Esse prazo de 15 dias venceu. Como não obtivemos a resposta sobre o laudo técnico de segurança, tomamos a decisão de interditar o local”, expõe Sérgio. Segundo ele, os proprietários poderão retornar ao local desde que correções sejam feitas.

Os advogados dos moradores, juntamente com o advogado do construtor, fizeram um acordo e aguardam uma autorização da administração para tomar as medidas cabíveis para que os moradores possam voltar ao prédio. Eles precisam apresentar um laudo com os problemas identificados e com as soluções, para depois poder aplicá-las.

A Defesa Civil propôs que o laudo dos problemas e das soluções estruturais sejam apresentados até a quarta-feira (1º). Agora, os moradores esperam uma autorização para entrar no prédio e realizar os procedimentos necessários.

A ação ocorreu uma semana após uma obra irregular desabar também em Vicente Pires. Na ocasião, um homem morreu soterrado. Embargada, interditada, intimada a ser demolida e multada a mais de R$ 13 mil, a obra era tragédia anunciada. Segundo a Agência de Fiscalização (Agefis), o prédio sofreu autuações desde dezembro de 2016, quando ainda estava no segundo pavimento.