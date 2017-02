Com incentivo à reciclagem, Antarctica gera coisa boa para o Carnaval do DF

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A Antarctica vai fazer do Carnaval 2017 uma corrente para que Coisa BOA gere coisa BOA. Para conscientizar os foliões a fazerem o descarte correto de latas de alumínio durante as festas de rua, a BOA vai instalar pontos de coleta em locais estratégicos do Distrito Federal. Após os dias dos eventos, a Antarctica doará todo o material recolhido para cooperativa de recicláveis da capital.

Para cada cinco latas descartadas nos pontos de coleta, os foliões receberão copos de brinde exclusivos da BOA. Segundo Roberta Barreto, gerente regional de marketing, a marca incentiva o público a ter ações concretas e sustentáveis para a sociedade. “Fica o convite da Antarctica para aproveitarmos juntos cada momento do Carnaval. Tudo isso sem esquecer de também gerar coisas boas para o meio ambiente e para a cidade”, destaca.