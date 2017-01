Com câncer, Brasiliense faz ensaio para editorial de moda e provoca grande repercussão

Lia Sahadi

lia.sahadi@jornaldebrasilia.com.br

Durante uma simples prevenção no banho, a estudante de psicologia Gabrielly de Oliveira, de 25 anos, descobriu um câncer de mama e, desde então, iniciou uma batalha para superar as dificuldades do tratamento e manter viva a esperança de cura. A fim de inspirar outras pessoas que passam pela mesma situação e levantar a própria auto-estima, a brasiliense aceitou posar para um editorial de moda e tem provocado uma grande repercussão desde então.

“Descobri o tumor há cerca de 5 meses e iniciei o tratamento há um mês. Sou filha única e a minha maior preocupação era ter forças para encarar bem o tratamento e passar confiança para os meus pais. Queria que as pessoas vissem que eu estava bem e que ia superar isso”, relembra Gabrielly.

Vaidosa, a jovem conta que o momento mais difícil foi quando começou a perder o cabelo. “Ao ver que meu cabelo ia cair foi muito difícil. Fiz um corte estilo ‘joãozinho’ e platinei. Estava me sentindo linda, mas, em pouco tempo, ele caiu todo. Foi desesperador”, desabafa.

Com o apoio de amigos e familiares, Gabrielly aceitou posar para um editorial de moda de uma empresa brasiliense. Segundo a proprietária Clarissa Santiago, a intenção do ensaio é resgatar a beleza interior e a naturalidade feminina.

“Eu queria mostrar e manter viva a feminilidade que a Gabrielly tem, mesmo passando por um tratamento tão agressivo e, consequentemente, inspirar outrar pessoas que estão vivendo isso”, afirma Clarissa.

Tendo uma reserva florestal como cenário, as fotos tiveram a assinatura do renomado fotógrafo Hugo Barreto. Para ele, foi uma sensação única e especial poder contribuir para a autoaceitação de Gabrielly. “Já fotografo ensaios femininos há algum tempo. Mas esse, em especial, por conta de toda a história e força da Gabrielly, mexeu comigo”, diz Hugo.

No dia das fotos, a equipe encontrou diversos obstáculos, mas não desanimou. “Escolhemos uma floresta como cenário para as fotos. Apesar de estar muito quente e com muita chuva – clima típico de Brasília neste mês, a Gabrielly não tirou o sorriso do rosto e se manteve linda e feliz durante toda a sessão. Tivemos uma sintonia incrível”, relembra o fotógrafo.

Gabrielly ainda terá que enfrentar a quimioterapia até meados de março. A partir daí, a jovem será submetida a uma cirurgia para retirar o tecido ao redor do tumor, mas garante não desanimar e diz que pretende continuar inspirando outras pessoas.

“No hospital vejo muita gente triste e que se priva muito.Eu, por outro lado, consigo ter uma vida completamente normal. Acredito que se tivermos estilo, iniciativa e levar a situação com naturalidade, conseguimos tornar tudo muito mais bonito e as pessoas conseguem nos olhar com olhos de admiração e não de dó”, concluiu a estudante.