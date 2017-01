Colisão frontal entre dois veículos deixa três feridos no Núcleo Bandeirante

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros no Setor de Indústrias Bernardo Sayão, no Núcleo Bandeirante, na tarde deste sábado (28).

Em um dos veículos, Fiat Siena, o condutor, Edilson Barbosa, sofreu escoriações leves pelo corpo e se queixava de dores nas costas. Ele foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital de Base. A passageira, Niane Parreira, está grávida e foi levada para a mesma unidade hospitalar.

No outro veículo, Fiat Pálio, a condutora Tânia Maria, estava com dificuldade de respirar e com dores no corpo. Ela também foi encaminhada para o Hospital de Base.