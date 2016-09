Uma colisão frontal entre dois veículos deixou cinco pessoas feridas, na manhã deste sábado (17), no Gama.

Segundo o corpo de bombeiros, uma das vítimas está em estado grave.

O Corpo de Bombeiros encaminhou um dos feridos para o Hospital Regional do Gama (HRG) com dor na clavícula e suspeita de fratura no pé esquerdo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram as outras vítimas.