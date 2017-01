Colisão frontal entre veículos deixa um morto e 6 feridos na BR-251

Uma colisão frontal entre dois veículos na DF-251 deixou um jovem de 18 anos morto e outras seis pessoas feridas. Entre as vítimas estão duas crianças, uma de 8 e outra de dois anos. O acidente aconteceu por volta das 15h desta segunda-feira (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Raul Ribeiro dos Santos conduzia um dos veículos e ficou preso às ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A passageira Balbina Soares Ribeiro Dantas, de 43 anos, estava a bordo do carro de Raul e foi encaminhada ao Hospital de Base do Distrito Federal com laceração no braço esquerdo e na perna direita, inconsciente e instável.

O motorista do segundo carro também precisou ser retirado das ferragens e foi encaminhado ao Hospital de Base com corte nos joelhos, pés e mãos, consciente, orientado e estável.

Uma das passageiras do segundo veículo, Damiana Lopes Lacerda da Silva, de 30 anos, também foi encaminhada ao Hospital de Base com dores generalizadas e escoriações pelo corpo. As crianças JLLS de 8 anos e NLS de 2 anos foram atendidos pelos bombeiros e tiveram apenas escoriações leves pelo corpo.

O trânsito ficou totalmente interditado durante o atendimento e permanece aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.