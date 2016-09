Colisão entre carro e ônibus deixa trânsito lento na EPTG

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro deixou o trânsito bem complicado na EPTG, sentido Taguatinga, noite desta terça-feira (20). A colisão ocorreu próximo ao Shopping Florida Mall, por volta das 19h30.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a condutora do carro, um Fiat Linea, de cor branca, precisou parar o veículo após ouvir a filha dizer que estava passando mal. A motorista, então, resolveu parar na marginal da EPTG. O acidente aconteceu no momento em que ela fazia a transição da faixa, sem perceber o ônibus, que vinha logo atrás.

Para não colidir, o motorista do coletivo freou bruscamente e os passageiros, segundo os bombeiros, vieram a cair e se chocar com os assentos e os apoios de mãos. Uma das passageiras foi atendida e transportada ao Hospital de Base do Distrito Federal com escoriações na face, consciente e orientada.

O trânsito ficou com uma das faixas interrompidas. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.