Codhab reabre prazo para atualização cadastral até 10 de janeiro

Está reaberto o prazo para candidatos a programas do Habita Brasília atualizarem os cadastros. Agora, a documentação pode ser enviada até 10 de janeiro de 2018.

A prorrogação, no entanto, é válida somente para aqueles que iniciaram o processo até 31 de julho.

A medida foi tomada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) depois de verificar que muitos começaram a atualização mas não chegaram ao final.

O diretor imobiliário, Jorge Gutierrez, destaca que, para terminar o procedimento, deve-se apertar o botão Finalizar atualização cadastral. Depois disso, são emitidas a confirmação, enviada por e-mail, e uma notificação, no próprio aplicativo.

Dúvidas podem ser esclarecidas nos postos de assistência técnica da Codhab e no Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto. Já os documentos precisam ser mandados pelo aplicativo, disponível para iOS e Android, e pelo site da companhia.

Procedimento visa corrigir distorções e dar mais transparência

A atualização cadastral, que ocorreu de 3 de abril a 31 de julho, é uma exigência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que assinou termo de ajustamento de conduta (TAC) com a companhia. O objetivo é corrigir distorções e dar mais transparência à relação de candidatos a moradia no DF.

Veja o passo a passo para a atualização cadastral.